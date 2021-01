Defiende el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la calidad y eficacia de la vacuna rusa Sputnik V.

“Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Déjenme decirlo super claramente: no compramos vacunas de segunda. La mayor parte de vacunas, por ejemplo, las de la influenza, que nos aplicamos, que yo mismo me la apliqué este año, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y 50 por ciento. Todas las vacunas que nosotros estamos en el proceso de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94 por ciento”.

De hecho, explica, hay una vacuna que se está distribuyendo en muchos países, cuya eficacia es del 60 por ciento, y esa México no la va a comprar. Por otro lado, y para tratar de acallar las críticas, explicó que la vacuna Sputnik fue elaborada con la misma técnica de AstraZéneca.

(Por: Arturo García Caudillo/Foto: @sputnikvaccine)