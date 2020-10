El Gobierno de la República no descarta iniciar una investigación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con las pruebas que presenten las autoridades estadounidenses, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí vamos a solicitar nosotros al Gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas, porque no se tienen elementos ahora, no se tenían elementos. No se tenían elementos. A mí me informan hace como quince días, la embajadora, de que había una investigación en curso en Estados Unidos, y me menciona de que se estaba involucrando al general Cienfuegos. Hay muchas investigaciones abiertas”.

Por otro lado, reiteró que Estados Unidos le debe una explicación a nuestro país por el Operativo Rápido y Furioso, porque cerró el caso y lo volvió un tema secreto, a pesar de que causó la muerte de muchas personas. (Por Arturo García Caudillo)