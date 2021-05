Debido a la oposición que desde la elección de 2018 mantienen comunidades wixáritari de Mezquitic y Bolaños, en este proceso electoral se decidió que no se instalarán 12 casillas en ambas demarcaciones. El rechazo a estas casillas procede de las comunidades de pueblos originarios de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián Teponahuaxtlán.

El consejero presidente del organismo electoral, Guillermo Alcaraz Cross, señala que desde un principio no estaban contempladas estas casillas:

“No podemos hablar de una falta de instalación porque estas ya no fueron consideradas en el universo, una vez que recibimos la respuesta de parte de las comunidades nosotros decidimos ya no considerarlas”.

Se informó que en la sesión de mañana del pleno se resolverá la petición de los partidos políticos de suspender la elección en Jilotlán de los Dolores por no existir condiciones en materia de seguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)