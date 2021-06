En las oficinas de la Secretaría del Bienestar del Palacio Federal en el Centro de la ciudad, no hay un sólo letrero, una cartulina o un aviso que informe que ahí sólo se atienden a adultos mayores de 68 años, únicamente del municipio de Guadalajara.

Por eso, al lugar, han arribado personas de la tercera edad de otros municipios, quienes tras formarse por hora y media, al llegar a la puerta les dicen que ahí no es, como le ocurrió a Don Andrés.

“Fíjate, yo tengo ahorita hora y cacho, y a lo mejor de ahí me regresan, ahorita les voy a ir a preguntar -¿De qué municipio es usted?- Zapopan -¿Y no le han dicho que Zapopan aquí no?- No, no, para nada”.

En Palacio Federal se atiende a adultos mayores de 68 años únicamente que vivan en Guadalajara.

El horario es de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. (Por José Luis Jiménez Castro)