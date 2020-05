Para acudir a un sepelio en estos tiempos del coronavirus el Panteón de Mezquitan solo podrán ingresar diez personas con gel en las manos y cubrebocas, por eso, hoy la señora Luz no pudo pasar a dar el último adiós a su tía, pues solo ingresaron hijos y hermanos.

“¿Qué esta haciendo ahorita aquí afuera usted del Panteón de Mezquitan? -Yo esperando aunque sea para ver a mi tía de pasada, ya que yo no voy a poder entra. ¿Por qué no va a poder entrar? Porque hay que dejarles los lugares a sus hijos-¿Cuántos están dejando pasar? Pues de que yo sepa diez”.

Cabe recordar que todos los cementerios permanecen cerrados salvo que se trate de un sepelio, así que tampoco cabe la posibilidad de adelantar la visita a las mamás antes del 10 de mayo. (Por José Luis Jiménez Castro)