Aunque la demanda por 700 millones de dólares presentada por el Gobierno de México en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sigue activa, el proceso se encuentra en pausa en este momento, así lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El juez encargado del asunto resolvió de que procedía nuestra denuncia porque los bienes están en Florida, en Miami, y se han ganado dos recursos de apelación y sigue adelante ese juicio. Hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez”.

El caso está en mano de la Unidad de Inteligencia Financiera denla Secretaría de Hacienda, pero para no interferir con el juicio que se está llevando a cabo en este momento en Nueva York, explicó que el gobierno de nuestro país esperará, pero no quitará el dedo del renglón. (Por Arturo García Caudillo)