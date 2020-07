Peligra el Gran Premio de México.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo ayer que no ve posible que en octubre haya semáforo verde, por lo que el Gran Premio de México de la Formula 1, no se podría realizar con público, además que no se sabe cuándo será retirado el hospital ambulante para tratar a los enfermos de coronavirus que se encuentra instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la carrera.Peligra el Gran Premio de México. (Foto: Cuartoscuro)