Luego de no obtener la atención médica en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, este viernes alrededor de las cinco y media de la mañana, una mujer de 33 años dio a luz en plena calle. Un testigo de los hechos, indica que la joven fue enviada al Fray Antonio Alcalde, por lo que apenas salía para allá, cuando a una cuadra y en plena lluvia, se registró el parto.

“Salió una pareja del hospital del área de maternidad. Se acercaron a nosotros y nos pidieron ayuda económica para transladarse en taxi al Hospital Civil Viejo, porque no los quisieron atender ahí. La señora estaba embarazada y no caminaron ni cien metros, cuando el señor empezó a gritar, ayuda, ayuda mi esposa se alivia”.

Aunque algunos trabajadores del Nuevo Hospital Civil, reconvertido en covid, reaccionaron, otros pedían que no se le atendiera porque no era su responsabilidad. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: archivo)