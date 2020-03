Desde el mes de octubre el Área de Fotoinfracciones de la Policía Vial no cuenta con sistema para impresiones, por lo que automovilistas que pretenden hacer su pago no lo pueden hacer y la opción de realizarlo mediante en línea tampoco funciona.

Aquí un afectado:

“Me comentaron que me metiera a la página de Internet, ahí en Google buscando foto infracciones te aparece una liga, ahí poner las placas y el número de serie, los últimos cinco dígitos del número de serie y te deberían de aparecer, lo chequé, pero no, no me aparece nada -¿Y aquí qué te dicen?- No, pues, no me dan resolución, que no hay sistema, no hay sistema y no pueden hacer la impresión de las fotoinfracciones”.

En el pasillo del Área de Fotoinfracciones de la Policía Vial, pero que se localiza en el edificio de la Secretaría de Transporte hay un letrero que dice: “Hasta nuevo aviso no habrá impresión de fotoinfracciones por cuestiones del servidor”. (Por José Luis Jiménez Castro)