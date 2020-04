A pesar de la llamada de Atención de Gobernación a varios estados del país, entre estos Jalisco, por violentar el derecho al libre tránsito, el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, asegura que continuarán los filtros sanitarios para evitar contagios de Coronavirus, porque son meramente informativos.

“Los filtros van a seguir. Los filtros son informativos, no se detiene a nadie ni mucho menos, es información, se les orienta, se les toma temperatura y se canaliza a una persona si trae temperatura alta, a algún nosocomio”.

En Puerto Vallarta no se viola el libre tránsito, como sí lo hicieron municipios como Cabo Corrientes en Nayarit.

Refirió que en las localidades de las Juntas y Los Veranos, un día no se dejó entrar ni salir a nadie para evitar contagios. (Por Gricelda Torres Zambrano)