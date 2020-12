La Unidad Estatal de Protección Civil supervisará que no haya uso de juegos pirotécnicos ni aglomeraciones el fin de año en Puerto Vallarta debido al periodo de contención que decretó el Gobierno de Jalisco, recuerda su director, Víctor Hugo Roldán.

“El día de ayer tuve comunicación con el comandante regional y dentro de los preparativos que hay hacia los festejos de fin de año, el municipio no ha iniciado ninguna actividad, procediendo al operativo de contención por parte de la Secretaría de Salud, donde prácticamente no va a haber ningún evento en hoteles, ningún evento en bares”.

Recuerda que los municipios deben supervisar y decomisar productos de pirotecnia en todo el Estado. (Por Claudia Manuela Pérez)