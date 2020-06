Hasta mayo de 2020, las autoridades han localizado 215 cuerpos en nueve fosas clandestinas halladas en diferentes puntos de Jalisco. La Fiscalía señaló que en este momento se suma la búsqueda de cuerpos en tres fosas más: en un aljibe de la colonia La Higuera en Zapopan, donde han hallado 39 bolsas con restos, 36 bolsas en un predio de Santa Anita y acaban de iniciar con una fosa en una casa de Lomas del Sur en Tlajomulco. Habla la fiscal de Desaparecidos, Blanca Jaqueline Trujillo.

“Porque como todos sabemos pues son trabajos que llevan varios días de procesamiento y no solamente el trabajo en campo, sino también el trabajo que tiene que hacer periciales para poder identificar”.

Se informó que habría otras cinco fosas que por temas técnicos no han concluido la búsqueda.

El fiscal afirmó que los 14 cuerpos hallados en Lagos de Moreno, de los cuales ya fueron identificados tres, no se les considera como fosa porque en realidad los cuerpos no estaban sepultados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)