Luego que habitantes de cuatro comunidades de Poncitlán pidieran que también a la población adulta le realicen tamizaje para detectar daños en el riñón y no solo a los niños en las escuelas, el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, indica que habrá otras pruebas en seis meses.

“Pero prácticamente yo lo pondría en un trabajo piloto donde lo estamos haciendo con los niños y niñas en las escuelas y de ahí que pongamos la alimentación en el transcurso de seis meses se vuelve a hacer el tamizaje y ahí vamos a ver resultados. Y les digo yo me he apegado a la investigación, a los protocolos y procesos que los investigadores de la Universidad de Guadalajara nos están marcando”.

En el estudio en las escuelas 19 niños resultaron con daños en riñón y más de 100 con proteína alta en orina.

La región de Poncitlán registra la más alta incidencia de enfermedad renal a nivel nacional. (Por Claudia Manuela Pérez)