La consulta popular que dibujó el gobernador para salir del pacto fiscal no aplica en ese ámbito y tampoco tiene el carácter de vinculante, explica la Doctora en derecho Lucia Almaraz.

Recuerda que según la Ley del Sistema de Participación Ciudadana durante los procesos electorales se pueden suspender la tramitación de mecanismos de participación, y en Jalisco la elección 2021 arrancó el pasado 15 de octubre.

Agrega que primero debe clarificarse el objetivo del gobierno local.

“Hay que diferencias dos vías una que es el Pacto Federal y otra que es el pacto fiscal. Si lo que estamos planteando es salirnos del pacto federal esto es volvernos independientes como estado no? Si lo que estamos planteando es un pacto fiscal hay la opción de salirnos pero hay un convenio firmado desde los años 80’s”.

La también presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción anticipa que el Consejo de Participación Ciudadana, que decidirá cuál solicitud procede y cuál no, se instalará antes del 31 de octubre. (Por Mireya Blanco)