En el módulo de vacunación anti-Covid del Rancho Santa María de Tlajomulco de Zúñiga hay tan poca gente esta tarde que han comenzado a vacunar a vecinos de este municipio, cuyos apellidos inicien con letra indistinta.

“De la A -¿Pero me decías que pueden venir de todos, platícame?- Es que como ahorita si se asoma ya no hay tanta fila y hay vacunas disponibles, en vez, de regresarlos y hacerlos echar doble vuelta, pues si ya están aquí se aprovecha -¿Aunque no sean de la letra que toque el día de hoy?- Pues, es que ya no hay fila, para qué desperdicias -¿De cualquier letra, entonces?- Sí ya no hay fila sí”. (Por José Luis Jiménez Castro)