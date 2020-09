A dos años del deambular de dos tráileres con 322 cadáveres sin identificar, impera la total impunidad sobre esta crísis forense convertida en un episodio negro en la historia de Jalisco, señala el periodista Darwin Franco, director y fundador de Zonadocs.

“A dos años de los hechos, solo una funcionaria ha sido sancionada pero no de caracter penal sino por una cuestión administrativa. Los principales responsables por una línea jerárquica desde el ex gobernador Aristóteles Sandoval, el Secretario General Roberto López Lara, los directores de Semefo, quienes fueron fiscales generales, centrales. los juicios están ahí en la Fiscalía Anticorrupción, pero no hay un deslinde de responsabilidades”.

La investigación periodística: Jalisco, la verdad de los tráileres de la muerte( realizada por Zonadocs, con el apoyo de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos), revela las condiciones que llevaron a este crísis forense, evidenciada en septiembre del 2018. (Por Gricelda Torres Zambrano)