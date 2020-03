El Comité Olímpico Internacional cambió su tono y se dio un plazo de 4 semanas para definir el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio ante la pandemia del coronavirus, por primer vez reconoció ayer que es probable que las competencias no se celebren tal y como están programados del 24 de julio al 9 de agosto.

Acorralado por la presión internacional, el COI abre una ventana para bajar la presión y se da plazo de un mes, para analizar tres escenarios posibles: Retrasar los Juegos para el otoño, llevarlos al 2021 o reprogramarlos incluso hasta el 2022.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mostró su disposición a discutir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras el anuncio que realizó el Comité Olímpico Internacional.

“Si es muy difícil seguir adelante con la organización de los JO de forma completa como está previsto, para dar prioridad al bienestar de los atletas sería inevitable abordar la decisión de posponer las fechas”, indicó el primer ministro japonés durante su intervención en una sesión del Parlamento.

En respuesta, el Comité Olímpico Australiano convocó a una reunión y decidió por unanimidad que no era posible que los Juegos comenzaran en julio dada la incertidumbre en torno a la pandemia por Covid-19.

“Está claro que los Juegos no pueden celebrarse en julio”, dijo el jefe de misión australiano Ian Chesterman.

También Canadá ya anunció que no mandará a sus atletas si la justa se mantiene sin cambios. (Foto: Archivo)