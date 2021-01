Para acabar con rumores y malos entendidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó un video desde Palacio Nacional, en el que asegura que está mejorando y muy pronto estará de regreso.

“Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”.

Agradeció las muestras de afecto y solidaridad de los ciudadanos, mandatarios extranjeros y hasta de sus adversarios. Se le notaba cansado, pero lucía de buen ánimo, por lo que aprovechó para dar a conocer las negociaciones que hay con las farmacéuticas para la compras de vacunas anticovid. (Por Arturo García Caudillo)