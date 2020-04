En medio del aislamiento obligatorio por Coronavirus en México estudiar en línea desde una computadora en casa no es opción para todos pues hay familias que no tienen un equipo y tampoco internet, este es el caso de Alonso Yael de 11 años un niño de Zapopan que se dice angustiado al no poder continuar con sus estudios de primaria.

“Y ya cuando se me empezó a complicar de hacer las tareas ya me empecé a sentir presionado triste, no podía hacer todas las tareas completas entonces me preocupaba… me preocupo por qué pues yo ya me voy a ir a la secundaria necesito terminar con todas las tareas.”

Alumno de la escuela primara Margarita Ramírez urbana 707 de Santa María del Pueblito en Zapopan, Alonso Yael dejó de estudiar prácticamente desde el 19 de abril por que las tareas tenía que hacerlas con el celular de su mama, pero el equipo no tiene capacidad para soportar la plataforma donde están las tareas además el saldo de 200 pesos que ella puede pagar no alcanza para ver videos y subir los trabajos. (Por Víctor Montes Rentería)