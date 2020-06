Aprovechando la marcha feminista en protesta por la agresión que sufrió una jovencita anarquista por parte de la policía capitalina, un grupo de encapuchados aprovechó para vandalizar negocios y fachadas en Paseo de la Reforma. Los vándalos golpearon a representantes de los medios de comunicación y hasta enfrentaron con transeúntes, quienes dicen, se cansaron de tanta impunidad.

“Me da miedo hijo, y eso no se vale, no se vale. Ojalá y Dios mande un temblor fuerte para que se les quite a los cabrones. —Un desastre, no deberían hacer eso, se pueden manifestar sin romper nada”.

Los anarquistas golpearon a representantes de la Comisión de Derechos Humanos, y con cohetones, botellas de vidrio y piedras se enfrentaron a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes solo se limitaron a protegerse. (Por Arturo García Caudillo / Foto: @SuGar_Pz)