El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, comparecerá este jueves ante un juez de la Audiencia Nacional, en España, luego que fue detenido en Málaga, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La operación del ex director de Pemex para encubrir el origen ilícito de sus ingresos, implicó una sofisticada red de lavado de dinero en al menos ocho países, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego.

Dijo que en esta trama están implicadas las empresas Odebrecht, OHL y Altos Hornos de México, así como su madre y esposa.

Por cierto, el canciller, Marcelo Ebrard, informó que buscará agilizar el procedimiento de extradición del ex funcionario. (Foto: Cuartoscuro.com)