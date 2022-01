Se registró en las últimas horas un nuevo máximo histórico de contagios en Jalisco, con dos mil 998 en un solo día.

El récord pasado se presentó el sábado.

Cabe recordar que la mesa de Salud estima que aún le quedan cuatro semanas de cifras altas a la pandemia en Jalisco, debido a que la variante ómicron es mucho más contagiosa.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, informó esta mañana que él y su pequeña hija de tres años resultaron positivos al Covid-19.

“Pero bueno pues hoy salí positivo y estoy tranquilo, me voy a quedar aquí trabajando encerrado en casa. Me siento tranquilo porque no tengo insisto ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia y bueno pues este, aguanté casi dos años sin contagiarme.” (Por Claudia Manuela Pérez)