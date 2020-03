El presidente de la Liga MX Enrique Bonilla, informó la noche de este viernes mediante un comunicado que tiene coronavirus.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”. Señala Bonilla, quien de inmediato recibió muestras de apoyo de los clubes.

“Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante”, agregó Bonilla. (Por Martín Navarro Vásquez)