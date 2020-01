En 4 mil 700 dólares se cotizaban este martes en la reventa las entradas baratas para el Superbowl del próximo domingo informó el portavoz de la plataforma, StubHub, quien aseguró que aún hay 3 mil 400 boletos disponibles.

El coach de Kansas City, Andy Reid, informó que ya no tiene jugadores lesionados, aseguró que ya tiene equipo completo y listo para buscar ganar el domingo, tras recuperarse su tacle defensivo Chris Jones, el ala cerrada Travis Kelce y el profundo Jordan Lucas.

Mientras que el heat coach de San Francisco, Kyle Shanahan indicó que su quarterback, Jimmy Garoppolo tiene toda su confianza, y que le causan risa los comentarios sobre los pocos pases de su mariscal.

Por otro lado, la NFL aclaró que aún no hay calendario para partidos internacionales por lo que la información de que Los Delfines de Miami y los Patriotas de Nueva Inglaterra disputaran un juego de temporada regular en la Ciudad de México no es precisa. Lo que si es un hecho, es que Miami aceptó ser local en un juego fuera de Estados Unidos, pero no se ha determinado si será en el Estadio Azteca o en Londres, donde se disputan partidos en el histórico estadio de Wembley. (Foto: @SuperBowl)