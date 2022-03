Con votos en contra de los morenistas, el Congreso del Estado aprobó el uso del presupuesto de este año para el Legislativo por 955 millones de pesos.

Mientras el resto de partidos defendieron el manejo de los recursos, donde se incluye dinero para remodelar las dos sedes legislativas, los morenistas acusaron que de nuevo queda lejos el tema de la austeridad, pues 89 por ciento del recurso se va a sueldos, aparecen gastos duplicados, más de 6.8 millones de pesos para congresos, convenciones y eventos y no se congelaron seis plazas vacantes, además que en otras 14 se contrató personal de manera opaca. Habla el coordinador de Morena, José María Martínez:

“Cada tres años es exactamente el mismo cuento, cada que llega una legislatura, ahí viene el coco de que la nueva legislatura si quiere hacer bien las cosas contra los aviadores y la gente que no trabaja, pero no ha habido voluntad”.

En la discusión también hubo acusaciones de que se negociaron plazas para que las fuerzas políticas sacaran adelante el presupuesto de este año. (Por Héctor Escamilla)