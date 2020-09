Por última vez el uruguayo Luis Suárez estuvo en las instalaciones del Barcelona, donde habló en conferencia de prensa para despedirse. Lloró al decir que es una persona con sentimientos, que le duele irse. El atacante deja historia, pues cerró con 198 goles en 283 partidos y ganó 13 títulos.

“No tengo nada preparado para este momento… Solo palabras de agradecimiento para el club, que confió en mí en 2014, sabiendo las condiciones en que llegaba por un error que cometí”, dijo llorando, mientras escondía la cara a la cámara.

Señaló que se va feliz y satisfecho con los logros: “Llegar acá y jugar con el Barcelona, es un sueño hecho realidad un sueño. No me imaginaba llegar hasta donde llegué, con esos números. En el Barça siempre debes rendir al máximo y creo que me puedo ir orgulloso de los seis años maravilloso que viví acá en el Barcelona”.

Suárez quien jugará con el Atlético de Madrid, se tomó una foto en el Cam Nou, con los 13 trofeos que ganó con el cuadro catalán. (Por Martín Navarro Vásquez)