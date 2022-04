Aunque no habrá PREP, entre nueve y diez de la noche se conocerán las tendencias que arroja la Consulta de Revocación de Mandato a nivel nacional, explica el consejero presidente del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez.

“Lo que sí hay que puntualizar es que entre las nueve y diez de la noche saldrá ante los medios de comunicación el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para dar las tendencias. Las tendencias, porcentaje de quiénes optaron por la revocación de mandato”.

La tendencia de participación es muy importante, porque de esta dependerá si los resultados son o no vinculantes. Carlos Manuel Rodríguez recuerda que debido a que no se otorgó mayor presupuesto, esta consulta solo contará con una tercera parte de las casillas que generalmente se instalan en una elección ordinaria. Aún así, sostiene, se garantiza que los ciudadanos podrán emitir su voto. (Por Gricelda Torres Zambrano)