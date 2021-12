Entre reclamos y tras un intercambio de insultos y acusaciones, concluyó la sesión del Pleno del Senado, en la que la manzana de la discordia fue la decisión de la presidente de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, de no presentar una controversia constitucional en contra del llamado decretazo. Es la voz de la legisladora panista Lilly Téllez.

“Grosería senadora Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted haciendo cuardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente. Pido que tenga usted reflectores de dignidad, de responsabilidad, de integridad, de decoro, de decencia”.

La respuesta llegó con la morenista Antares Vázquez.

“Ignora no nada más las leyes, no nada más la Constitución, sino que ignora toda clase de decencia y de vergüenza y que tiene que, por lo tanto, recurrir sistemáticamente al insulto, porque es lo único para lo que le da su cerebrito”. (Por Arturo García Caudillo)