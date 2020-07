La selección de las ganadoras de la presea Irene Robledo, que reconoce a mujeres destacadas en diversos ámbitos, fue motivo de discusión en el pleno del ayuntamiento tapatío. Aunque ya se habían elegido tres ganadoras, la votación se repetirá. La regidora Eva Avilés mencionó que se deriva de la inconformidad de feministas pues entre los ganadores no quedó la agrupación Cladem.

Eduardo Almaguer inició la polémica al reconocer que el día de la votación, 16 de junio, no emitió su voto que le hubiera dado el reconocimiento a Cladem. Avilés acusó incluso anomalías en el proceso de selección como filtraciones de información y pidió que no se repusiera el ejercicio, señalando que las tres ganadoras eran también dignas merecedoras.

“Pues inconformidad de pues quienes no ganaron porque también tenemos referentes del año pasado que se postularon, no ganaron, inclusive yo tuve por ahí una impugnación”.

Al final si se aprobó que habrá una nueva selección de ganadores, aunque hubo dos votos en contra y una abstención contra esta reposición. (Por Héctor Escamilla Ramírez)