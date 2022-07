El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó un reconocimiento al Atlas por su bicampeonato en el futbol mexicano y levantó la voz para manifestar su inconformidad de que ningún jugador rojinegro sea convocado a la Selección Nacional.

“Y no puedo dejar de decir, aunque me meta en lo que no me toca, que si la Selección Nacional no es capaz de ver lo que significa el nivel de juego que tienen hoy Zaldívar, el “Hueso” que tiene Aldo, yo creo que la Selección Mexicana le va a estar fallando al futbol mexicano porque es una profunda injusticia que estos jugadores que han demostrado con trabajo que se merecen estar ahí, no estén convocados a la Selección Nacional, ojalá pronto se haga justicia”.

El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, fue más diplomático al señalar que él no es quien deba juzgar quien merece o no ir la Selección.

“Pues estoy igual que el gobernador sorprendido porque creo que en algunos casos aquí hay jugadores que han mostrado día a día, partido a partido y aunque una golondrina no hace verano pues aquí ya fueron dos y creo que hay jugadores que podrían sin duda aportar, pero no es a mí quien le toca tomar esa decisión, ni siquiera juzgarlo, porque no estoy ahí adentro de la selección”.

El mandatario felicitó al Atlas por ser un equipo que sí sabe a lo que juega, no como al que él le va (Chivas). (Por Manuel Trujillo Soriano)