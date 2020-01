El gobierno de Jalisco envió ayer al director del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, su propuesta de no adhesión, informa el gobernador, Enrique Alfaro a un día de ven vencerse el plazo.

“El modelo que nosotros planteando es un modelo de coordinación, no de entrega del sistema de salud como lo plantea el INSABI, nosotros no vamos a entregar los hospitales civiles a la federación, eso es parte de lo que plantea el INSABI. Estamos planteando entre otras cosas, no me quiero adelantar mucho, pero por ejemplo, el que haya la posibilidad de tener hospitales de acceso universal, es decir que pueda ir población del Seguro Social y población abierta porque no con eso podemos optimizar recursos”.

Agrega que mañana presentará toda la propuesta que se envió a la Federación y destaca que no espera represalias por su negativa. (Por Claudia Manuela Pérez)