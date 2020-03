Aunque directivos del IMSS prometieron que este jueves entregarían a médicos y enfermeras de la clínica 110 los materiales e insumos para atender a pacientes con Covid-19, trabajadores afirman que no fue a todos y tampoco los materiales que necesitaban.

La delegación Jalisco del IMSS ya había advertido que sólo darían el equipamiento completo a quienes estuvieran en contacto directo con pacientes sospechosos. Hablan las trabajadoras:

“Desde ayer dieron caretas y cubrebocas, pero únicamente fue al turno matutino y verspertino…De hecho no nos han dado kit -Es el cubrebocas, qué más?- Es el cubrebocas N95, la bata desechable, batas, gorro y nada más”.

Empleados no descartan nuevas protestas para que sus demandas sean escuchadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)