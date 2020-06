El Ayuntamiento de Zapopan solo pudo entregar tres mil de los seis mil distintivos que tramitaron los giros no esenciales en el municipio para retomar sus actividades este lunes, informa el presidente municipal, Pablo Lemus.

Al defender su postura de flexibilidad, que no concuerda con lo dicho por el gobernador el fin de semana, el alcalde zapopano argumento que los comercios que cumplieron con registrar su trámite no son responsables de la incapacidad operativa para entregar todos los engomados.

“Si el comerciante no tiene la culpa de no haber recibido la calcomanía por una responsabilidad gubernamental de que no hemos tenido la capacidad de entregar todas las calcomanías en el estado, bueno pues el gobierno tiene que ser flexible de que ese comerciante cumplió, tiene sus medidas sanitarias y puede trabajar”

Aclara que aunque tengan el mismo giro, negocios como zapaterías o tiendas de ropa en plazas comerciales continuarán cerrados, al igual que parques, gimnasios, clubes deportivos y centros nocturnos, entre otros. (Por Mireya Blanco)