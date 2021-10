Presume el Gobierno de Jalisco que el C5 estatal recibió la acreditación CALEA, que es la Comisión de Acreditación Pública para Agencias de Aplicación de la Ley.

De acuerdo con el coordinador del gabinete de seguridad Ricardo Sánchez Beruben la certificación de CALEA avala los procesos que sigue el sistema de video vigilancia C5.

“Un proyecto plagado de retrasos, de rezagos, cámaras que no se instalaban, softwares que no cumplían o no se adecuaban a las necesidades operativas, pero lo más importante falta de visión y conducción acorde a las necesidades de Jalisco”.

Por su parte el Gobernador Enrique Alfaro anticipó que durante el próximo año habrá inversiones importantes para el C5.

Durante la entrega de la certificación no se permitió la presencia de la prensa para poder cuestionar la Yam presumida eficiencia del C5. (Por José Luis Escamilla)