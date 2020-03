El Pleno de la Cámara de Diputados entregó la medalla al mérito deportivo a la gimnasta bajacaliforniana Alexa Moreno, quien al recibir el galardón, y con su ya conocida humildad, reconoció estar muy nerviosa, pero muy honrada.

“Estoy muy nerviosa, este. Es un placer y un honor para mí estar aquí con todos ustedes. La verdad que es un impacto muy fuerte, yo no sabía qué esperar, es un evento muy importante, me hace sentir como esa parte de ser mexicana. La verdad es que sí está siendo muy, muy importante para mí. Me da mucho gusto que se esté reconociendo al deporte, nosotros como deportistas nos esforzamos, y puede que sea por, cada quien con sus metas individuales, pero al final de cuentas tratamos de poner el nombre de nuestro país en alto”.

Agradeció a todo su equipo, a su familia y patrocinadores, pues gracias a su apoyo, aseguró, ha logrado salir adelante. Alexa Moreno es medallista de bronce en la prueba de salto a caballo en el Mundial de Gimnasia Qatar 2018. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)