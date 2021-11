La Secretaría de Transporte presentó las nuevas unidades de transporte público que van a reemplazar al existente que no cumple con la norma.

Son en total 639 unidades de las 984 que se anunciaron para la primera fase y que cuentan con accesibilidad universal al ser camiones de piso bajo y con rampas para personas con discapacidad.

El Gobernador Enrique Alfaro reiteró que el recurso destinado para la renovación del parque vehicular de transporte público no es un regalo para los concesionarios.

“Este dinero es precisamente el que nos permite mantener la tarifa que hoy tenemos. Estos apoyos son el subsidio social a la tarifa del transporte, porque luego eso no se entiende. Nosotros podemos mantener la tarifa que tenemos porque estamos logrando apoyar a los transportistas con alrededor del 15 o 20 por ciento del costo de las unidades para que ese dinero no se le vaya o no se le cargue a la gente. Y hay quienes no entienden todavía esa parte. No es dinero regalado a los transportistas”.

Las nuevas unidades de transporte público son de cuatro marcas diferentes porque a decir del gobernador no hay negocio atrás que beneficie a algún distribuidor como ocurría antes. (Por José Luis Escamilla)