El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro cierra filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al Estado, este jueves.

Luego de señalar que en las protestas de los primeros días de junio estaban infiltrados personajes de los sótanos del poder, ahora indica que no quiere confrontaciones y entregará toda la información que tenga al Ejecutivo federal, incluido los avances del caso de Giovanni López, fallecido a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas.

“Yo sé que hay quienes todavía, como te escuchó, quieren echarle leña al fuego, no le voy a entrar, yo al presidente lo respeto y lo aprecio. Le voy a entregar como me comprometí públicamente la información de la que disponemos respecto a lo que pasó, es la información que tenemos, la voy a poner a su disposición, la traigo preparada aquí está, pero es para él, es para el presidente, no es para seguir alentando el debate público”.

Reiteró el mandatario que se puso en riesgo la estabilidad del estado. (Por Claudia Manuela Pérez)