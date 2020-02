Luego de prácticamente arrasar con los premios a lo mejor del boxeo en 2019 como mejor entrenador, el tapatío Eddy Reynoso dijo a notisistema que la clave ha sido el trabajar, poner en práctica lo aprendido por su padre Chepo Reynoso, pero sobre todo seguir actualizando su forma de entrenar a boxeadores como lo campeones mundiales, Saúl Álvarez y Ryan García.

“Es importante cuando te gusta algo y le pones empeño tarde o temprano te van a salir las cosas. A mi no me ha gustado no quedarme en lo mismo me gusta aprender me gusta ser ganador…seguir aprendiendo macheteando seguir mejorando”.

Aseguró por otro lado que en los próximos días se dará a conocer el rival del Canelo Álvarez para la fecha del 2 de mayo, y podría ser ante el británico Billy Joe Saunders. (Por Martín Navarro Vázquez)