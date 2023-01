Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer envió la carta que anunció escribiría a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que explica los temas que le gustaría tratar en el encuentro que sostendrán la próxima semana en la Ciudad de México.

“Es para comentarle de manera muy respetuosa cuáles sugerimos nosotros, deben ser los temas que podemos tratar. Desde luego, respetando que él trae su agenda. Nuestro propósito es decir, nos gustaría, como se dice en las cartas, en los oficios, si para ello no tiene inconveniente, tratar estos temas, respetuosamente, haciendo la aclaración que nosotros estamos, desde luego, abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden”.

Explicó que aún no está definida la agenda, y aunque dijo que no estaba enterado, dio la bienvenida a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, quien llegó a México este lunes como parte de la avanzada previa a la Cumbre de Líderes de América del Norte. (Por Arturo García Caudillo)