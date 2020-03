Adelanta el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que la epidemia del coronavirus en México tendrá una duración mínima de 12 semanas y se destinarán alrededor de 3 mil 500 millones de pesos para contenerla.

“Esta no va a ser una epidemia corta. Ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos doce semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender, no necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron”.

Explicó que después de la crisis se realizarán los estudios correspondientes, mediante los cuales se determinará el porcentaje de personas que resultaron infectadas, desarrollaron anticuerpos y no tuvieron la enfermedad, aclarando que aunque se cree que 7 de cada 10 personas desarrollarán anticuerpos, eso no significa que todos ellos vayan a tener la enfermedad. (Por Arturo García Caudillo)