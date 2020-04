La FIFA aceptó la recomendación de los comités olímpicos y ya anunció que para los Juegos de Tokio sí podrán acudir jugadores Sub 24, es decir los mismos que estaban en planes para hacerlo en este año 2020, pero que ya no serán sub 23 para el 2021, cuando se jueguen los Olímpicos.

De esta manera FIFA apuesta por mantener criterios de elegibilidad originales, por lo que el único requisito para competir es haber nacido del primero de enero de 1997 en adelante, con excepción de los tres refuerzos mayores permitidos.