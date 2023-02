El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Imprenta y multar a quienes publiquen injurias en contra del presidente de la República y otros funcionarios, es un error estratégico y político, además de un exceso, asegura el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

“No debería pasar y por eso considero que es inoportuno, sobre todo en un cambio de régimen, sobre todo en un proceso de transformación donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no debe de tocarse. Si yo denunciara a todos los que nos injurian todos los días, no terminaría”.

Pero además, comentó haber consultado a varios de sus compañeros senadores y estuvieron de acuerdo con él. Eso, amén de que el propio presidente López Obrador ya anunció que si acaso es aprobada en ambas cámaras, él usaría su facultad de veto y no la publicaría. (Por Arturo García Caudillo)