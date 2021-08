El recorte de 140 millones de pesos del Museo Ambiental para el Hospital Civil de Tonalá, es ilegal, pero también un mensaje político que se da en el peor momento, cuando Jalisco se encuentra en semáforo rojo por el acelerado crecimiento de la pandemia, asegura el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Se hace muy evidente que lo que hay es un malestar y que este malestar lo transformaron en una iniciativa que lo único que busca es generar una crisis política. Por más que lo reflexiono no encuentro las razones de ese malestar y mucho menos las razones para abrir este absurdo debate en pleno semáforo rojo. Por lo tanto me parece importante dirigirme a las y los jaliscienses de manera muy claro y transparente, sin mensajes cifrados. Quiero empezar diciendo que esta iniciativa es ilegal y atenta flagrantemente contra la autonomía universitaria”.

En un mensaje de ocho minutos que difundió en sus redes sociales, señaló que los jaliscienses no debemos caer en este falso debate de escoger entre el museo o el hospital. Calificó de perversa esta disyuntiva, cuando la UdeG, promovió, gestionó recursos y aportó el terreno para el nosocomio. (Por Gricelda Torres Zambrano)