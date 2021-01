El Diario británico The Times asegura que es inminente la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que la pandemia de Covid-19 no cede. Indica que el gobierno de Japón sostuvo una reunión privada para abordar la celebración de los Juegos y la conclusión fue cancelarlos.

“Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es, que es demasiado difícil celebrar los Juegos. Personalmente no creo que vaya a suceder”, según declaraciones de un alto miembro de la coalición gobernante publicadas por The Times.

(Por Manuel Trujillo Soriano)