Aunque sería posible, la salida de Jalisco del Pacto Federal no es viable ni conveniente, porque ni es el estado más afectado por la reducción presupuestal.

para el próximo año, ni tiene la capacidad suficiente de recaudación, considera la investigadora y especialista en Planeación y Políticas Públicas, Carolina Toro Morales.

“Jalisco no es el más afectado de todas las entidades federativas. Hay entidades con mayor afectación y, las obligaciones que representaría para Jalisco en el corto y mediano plazo, salir de ese pacto fiscal, son obligaciones para las que no se está preparado ni institucionalmente ni económicamente por la crísis por la que estamos atravesando”.

Estados y municipios no son muy eficientes en recaudación, ya que tan solo en los últimos ocho años, apenas aumentaron dos puntos porcentuales. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)