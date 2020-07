Jalisco es la tercera entidad del país con menor tasa de casos acumulados de Covid-19, sólo detrás de Chihuahua y Chiapas, y ocupa el lugar 24 en número de defunciones, señala el gobierno de Jalisco al lanzar la campaña para el uso de cubrebocas, “Estamos Juntos y lo Traemos bien puesto”.

El gobernador, Enrique Alfaro señala desconocer si funciona su estrategia contra la pandemia, lo importante será saber cuántas vidas se pudieron salvar.

“Ese va a ser el dato que va a definir su funcionó o no funcionó la estrategia. Jalisco tiene al corte del día de ayer, la octava tasa de mortalidad más baja del país… Y no es el éxito del gobierno, es el éxito de un esfuerzo colectivo que ha tenido momentos difíciles, que ha tenido fallas, que ha tenido errores, que ha tenido momentos en que la sociedad ha aflojado el paso, pues no ha sido sencillo, es mucho tiempo”.

Destaca la campaña que cualquier cubreboca, bien puesto, salva vidas. (Por Claudia Manuela Pérez)