La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, reconoció que es necesario legislar en torno a las redes sociales, pues el mundo está cambiando a un ambiente digital.

“Hay una nueva realidad, la realidad no sólo del ciberespacio sino de la inteligencia artificial, y esto nos obliga también desde el punto de vista legislativo a analizar y estudiar, pero el eje central de ese análisis, de ese estudio, al menos para mis ojos, es la libertad. Y la libertad de expresión en la Constitución sólo está limitada por la libertad del otro”.

La legislación actual toca este tema con un bisturí muy pequeño, pero ya no es posible seguir ignorándolo. Por otra parte, Sauri Riancho celebró el plan de la iniciativa privada para bancarizar a los migrantes mexicanos, pues con ello ya no hay prisa para debatir la reforma a la Ley del Banco de México. (Por Arturo García Caudillo)