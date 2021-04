Tras el anuncio del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sobre su decisión de reformar al Instituto Nacional Electoral si los resultados en la elección del 6 de junio no le favorecen, el líder de la bancada panista en la Cámara Alta, Julen Rementería, aseguró que tales dichos son un despropósito y un exceso.

“Me parece obsceno, me parece absurdo, me parece un exceso que la mayoría esté sujetando cualquier reforma electoral, o reforma al INE, a partir de los resultados que tenga este próximo 6 de junio. Esto hay que señalarlo y hay que decirlo. Si hay una reforma necesaria, hay que hacerla, más allá de las condiciones del cómo vaya a presentarse el resultado el próximo 6 de junio al partido que está en el poder”.

Para tal efecto, Morena, de acuerdo a lo que señaló un día antes Monreal, convocaría a un periodo extraordinario de sesiones para julio o agosto, es decir, antes de que entren los nuevos legisladores. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)