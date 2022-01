El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, acusó que el regidor Carlos Lomelí Bolaños de Morena presuntamente lo trató de extorsionar a cambio de dar su voto a favor en el presupuesto de egresos del municipio de 2022 y el arrendamiento de patrullas.

El trueque era que Lemus intercediera con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, para que lo ayudaran a regularizar unos terrenos donde se encuentran las bodegas de su empresa Lomedic.

“A cambio de regularizarle unas bodegas ilegales que tiene desde hace más de siete años en Zapopan. El construyó unas bodegas ilegales donde se robó las áreas de cesión municipal”.

Luego de calificar como chantaje este tema, Lemus señaló que no accedió y explicó que los embates al arrendamiento de patrullas serían represalia por no acceder a la extorsión. De momento Lomelí no ha respondido a estos señalamientos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)