El juego Brasil contra Argentina correspondiente a la eliminatoria Mundialista fue suspendido a los cinco minutos de iniciado, debido al ingreso al campo de autoridades de sanidad del gobierno Brasileño, quienes buscaban llevarse a cuatro jugadores de Argentina por violar los protocolos sanitarios.

Los oficiales fueron muy enérgicos y no permitieron mediar, por lo cual entre empujones, insultos y gritos sacaron del campo a Emiliano Martínez (Aston Villa), Giovani Lo Celso (Tottenham), Cristian Romero (Tottenham) y Emiliano Buendía (Aston Villa), quienes juegan en la Liga Premier de Inglaterra.

El gobierno de Brasil exige que personas que hayan viajado del Reino Unido, deben guardar una cuarentena obligatoria, y en este caso los argentinos no respetaron dicha medida. Además se les acusa de falsear información al momento de que ingresaron a Brasil.

Messi y Neymar, intentaron convencer de que se tenía que jugar el partido y no debían sacar a los jugadores, pero fue imposible. Así después de reunirse Messi y Dany Alves, los jugadores decidieron ya no jugar el partido y quedó suspendido.

Minutos después Conmebol anunció que el encuentro entre Brasil y Argentina quedó oficialmente suspendido. (Por Martín Navarro Vásquez)